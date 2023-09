Shakira, show de zece minute la Video Music Awards. Artista a venit însoțită de cei doi copii la eveniment Shakira a fost in centrul atenției la MTV Video Music Awards 2023 și a facut un show excepțional care a durat zece minute. La eveniment, cantareața a venit insoțita de cei doi baieți ai sai, Sasha și Milan.Artista columbiana Shakira a fost una dintre marile caștigatoare ale ediției 2023 a MTV Video Music Awards, care a avut loc, marți seara, la Prudential Center din Newark, New Jersey, iar gazda a fost Nicki Minaj. Fosta partenera a lui Gerard Pique a fost recompensata cu cel mai prestigios premiu al serii – „Michael Jackson Video Vanguard Award”, pentru intreaga ei activitate. Shakira a devenit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

