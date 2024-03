Stiri pe aceeasi tema

- Shakira, in ipostaze tandre cu un actor din Emily in Paris, cu 16 ani mai tanar decat ea Continue reading Shakira, in ipostaze tandre cu un actor din Emily in Paris, cu 16 ani mai tanar decat ea at Tabu.

- Imagini șocante au fost surprinse intr-un parc din Arad, acolo unde o femeie care se crede pisica incearca sa provoace animalele care ies la plimbare cu stapanii lor. Poarta coada, labuțe și masca și imita intocmai comportamentul unei feline.

- Scene șocante au avut loc in Drobeta Turnu Severin. Mara, o adolescenta in varsta de 18 ani a fost injunghiata la fostul iubit, Robert. Cei doi sunt elevi la un liceu de prestigiu din localitate, dar furia tanarului parasit nu a mai ținut cont de nimic.

- Intalnirea decisiva pentru viitorul coaliției PSD – PNL s-a terminat inainte de a incepe. La nici un minut dupa ce liderii celor doua partide s-au așezat la masa de negociere, ecranele telefoanelor s-au aprins cu un news-alert: Nicolae Ciuca tocmai declarase ca PNL trebuie sa aiba candidat propriu la…

- Shakira (47 de ani) l-a uitat definitiv pe Gerard Pique, fostul fotbalistul spaniol in varsta de 37 de ani care a inșelat-o. Deși cantareața are o mulțime de pretendenți, unul s-a remarcat și e posibil ca acesta sa ii devina iubitul oficial. Așadar, cine e Julian Edelman? Potrivit unor informații aparute…

- ”La data de 30 ianuarie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 7 Politie au retinut un barbat, in varsta de 55 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente. In fapt, la data mentionata,…

- Scene șocante in Chiajna! Un barbat a fost impușcat, in urma unui conflict in plina stradaUn barbat a reclamat, luni seara, ca a fost ranit la un picior, in urma unui conflict spontan izbucnit pe o strada din Chiajna, judetul Ilfov, el fiind probabil impuscat. Victima a fost transportata la spital…