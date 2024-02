Stiri pe aceeasi tema

- Doua eleve de 16, respectiv 17 ani, și-au batut cu pumnii și picioarele o colega in varsta de 17 ani. Fata batuta și-a chemat sora in varsta de 23 de ani in ajutor, iar aceasta a intrat in școala și a lovit una dintre eleve. Poliția a deschis o ancheta.

- O crima infioratoare a avut loc in cea de-a treia zi de Craciun. O femeie din Galați a fost ucisa de propriul soț. Lacramioara era mama a doi copii și s-a stins din viața dupa ce a fost batuta cu bestialitate și strangulata pana și-a dat ultima suflare.

- O femeie de 30 de ani, din Galați, a fost omorata in a treia zi de Craciun. Ea a fost ucisa de soțul sau, fiind batuta cu bestialitate și strangulata. Ucigașul a fost prins și reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de omor calificat.

- Adolescenta de numai 14 ani, autoarea unui atac armat in orasul rusesc Briansk, a intrat intr-o școala si a impuscat mai multi colegi. Unul dintre ei a fost ucis, un baiat, iar alti cinci au fost raniti si transportati la spital, scrie observatornews.ro .

- O fata de 15 ani din Craiova a fost batuta crunt de tata. Barbatul a ajuns in arest, in noaptea de luni spre marți Luni, politistii au fost sesizati ca un barbat in varsta de 44 de ani, din Craiova, si-a batut fiica in varsta de 15 ani.Din cercetari a reieșit ca, pe fondul unui conflict in familie,…

- Premierea concursului de fotografie ”Portretul unei rafinarii centenare” a fost un eveniment de clasa, atat din punct de vedere al participarii, al numelor importante din juriu, dar și al ineditului desfașurarii sale. Chiar daca vremea nu a fost prea prietenoasa cu organizatorii, totuși, evenimentul…