Shakira a oferit duminica seara fanilor ei spanioli un show spectaculos, pe durata caruia artista columbiana a interpretat majoritatea pieselor sale de succes, imbinand genul pop cu ritmurile latino-americane si ridicand publicul in picioare, care a aplaudat-o cu frenezie, relateaza EFE.



Shakira a sustinut pe scena din Barakaldo (nordul tarii) primul dintre cele cinci concerte programate in Spania in cadrul turneului sau "El Dorado", care va include reprezentatii si la Coliseum din Coruna (2 iulie), Wizink Center din Madrid (3 iulie) si doua spectacole la Palau Sant Jordi din Barcelona…