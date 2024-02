Stiri pe aceeasi tema

- Parcursul european al echipei noastre continua și dupa meciurile de optimile de finala. Minaur a invins cu scorul general de 70-51 echipa bosniaca Rukometni Klub Vogosca și va merge in sferturile de finala. In meciul tur e a fost 36-26, iar in cel de-al doilea, disputat in depalsare, Minaur s-a impus…

- Formația de handbal masculin a clubului CSA Steaua Bucuresti a obținut calificarea in sferturile de finala ale EHF European Cup, dupa ce a remizat in deplasare cu echipa ceha HCB Karvina, 29-29, in returul optimilor de finala. Dupa ce in meciul de pe teren propriu Steaua se impusese la diferenta de…

- Miercuri, 7 decembrie, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Sighișoara, joc din cadrul etapei a 16-a din Liga Zimbrilor. Partida s-a jucat in devams pentru ca Minaur va evolua duminica in prima manșa a EHF European Cup, tot in Baia Mare (ora 18.00),…

- Miercuri, 7 decembrie, de la ora 18.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Sighișoara, joc din cadrul etapei a 16-a din Liga Zimbrilor. Partida se joaca mai devreme pentru ca Minaur va juca duminica in prima manșa a EHF European Cup, tot in Baia…

- Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti a invins si sambata, in deplasare, formatia austriaca HC Linz, scor 31-30 (17-12), in mansa retur din turul 3 al European Cup, obtinand astfel o calificare facila in optimile de finala.In tur, Steaua a castigat la scor pe teren propriu, 33-23, astfel ca…

- Echipa de handbal masculin Minaur Baia Mare a fost invinsa sambata, in deplasare, de formatia sarba Dinamo Pancevo, scor 29-25 (16-14), in a doua mansa din turul 3 al European Cup, dar s-a calificat in optimile de finala ale competitiei.In tur, Minaur Baia Mare s-a impus cu scorul de 33-23, astfel…

- Armata Austriei s-a laudat ca soldații vor avea bocanci noi, mai buni ca niciodata. Ministerul Apararii de la Viena nu a spus ca bocancii sunt produși in țara noastra, o televiziune locala l-a dat de gol. Autoritațile au spus ca incalțamintea este cumparata de la o firma din Austria, care s-a ocupat…

- In cursul amicalului cu Austria (0-2), dupa eliminarea lui Leroy Sane, selecționerul nemților, Julian Nagelsmann, i-a cerut portarului Kevin Trapp sa se dea lovit pentru a le putea transmite indicații jucatorilor din teren. „Patetic!”, au comentat reporterii postului tv ORF. Reprezentativa Germaniei…