Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, se va asfalta carosabilul pe strada Bratislava din cartierul Tomis Plus, potrivit Primariei Constanta.Este cea de a sasea strada care intra in reabilitare dupa ce au fost finalizate lucrarile de asfaltare pe strazile Napoli, Milano, Viena, Praga, Lyon si Krakovia."In intervalul orar 08:00 16:00,…

- Directorul executiv fugar al Wirecard, Jan Marsalek, s-a folosit de functionari compromisi din serviciile de informatii austriece pentru a spiona cetateni europeni, inclusiv prin baza de date Schengen, si a planui spargeri si asasinate comise de echipe rusesti de elita. De asemenea, el a obtinut o masina…

- Salvați data și locul: sambata, 13 aprilie, ora 18:00, Jecza Gallery / Timișoara. Cristian Sida a expus deja la Paris, New York, Viena, Biarritz, Budapesta, Izmir, Karlsruhe, Salzburg etc. Este cotat drept unul dintre artiștii consacrați ai Europei Centrale. E momentul ca publicul din Timișoara sa se…

- Tezaurul de la Șimleu Silvaniei constituie unul dintre cele mai prețioase și mai stralucitoare ansambluri pastrate la Muzeul de istoria artei din Viena și... The post TEZAURUL DE LA ȘIMLEUL SILVANIEI Alte comori din Transilvania duse in Viena și Budapesta: tezaurul de la Șimleu Silvaniei first appeared…

- Statul Islamic a preluat responsabilitatea pentru atacul mortal din sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, care a rezultat in sute de victime și distrugeri semnificative. The post RUSIA Statul Islamic revendica atacul devastator de la sala de concerte din Moscova first appeared on Informatia…

- Raspunsul Ucrainei fata de un document in 11 puncte ce i-a fost prezentat de Ungaria pe tema drepturilor minoritatilor nationale nu aduce mai aproape restabilirea acestor drepturi ale minoritatii maghiare din Ucraina la nivelul existent in anul 2015, a declarat marti ministrul ungar de externe Peter…

- Premierul naționalist ungar Viktor Orban se va intalni vineri, 8 martie, cu fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, fata de care si-a manifestat din nou sprijinul pentru scrutinul prezidential din noiembrie, scrie luni Reuters, potrivit Agerpres.Intalnirea dintre cei doi va avea loc in Florida.Viktor…

- Ungaria, ultima țara NATO care nu a ratificat aderarea Suediei la NATO, se pregatește sa organizeze un vot asupra acestei chestiuni luni, 26 februarie, potrivit unei solicitari facute marți de partidul de guvernamant, transmite AFP. „Ii cer președintelui parlamentului sa puna pe ordinea de zi a sesiunii…