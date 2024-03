Ce aduce Suedia în NATO Țara tradițional neutra a construit un complex militar-industrial de temut – un lucru care va consolida alianța in fața președintelui rus Vladimir Putin. Suedia se alatura NATO și nu vine cu mainile goale. Sa vedem, deci, cu ce anume daruiește Suedia masa NATO. A fi membru al NATO este o lovitura geopolitica uriașa pentru Suedia. Membrii alianței incercuiesc acum Marea Baltica (cu excepția intrarii inguste catre Sankt Petersburg, pe Golful Finlandei, și a enclavei rusești Kaliningrad). In plus fața de faptul ca ii pune viața grea Flotei Baltice a Rusiei, le ofera aliaților și capacitatea de a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

