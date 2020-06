Sfaturi pentru a te odihni mai bine cand muncesti de acasa Angajatii care pot munci de acasa in aceasta perioada se bucura de mai multe avantaje si sunt considerati norocosi.



Adevarul este, insa, ca multi dintre cei care stau acasa se confrunta cu diferite probleme, de la lipsa unui spatiu de birou dedicat, la conexiunea de internet slaba.



Printre acestea intervin si panica, frica, anxietatea - emotii si stari normale in contextul actual. Felul in care fiecare persoana reactioneaza intr-o situatie de criza ii afecteaza direct starea de spirit, iar odata cu stresul, apar si problemele somnului.



Programul se da peste cap, grijile…

Sursa articol si foto: business24.ro

