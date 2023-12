Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Nicolae a trait in timpul imparatilor romani Diocletian (284-305) si Maximian (286-305), intr-un oras din Asia Mica, Patara. A fost hirotonit preot, apoi episcop al cetatii Mira din tinutul Lichia (astazi localitatea Demre din Turcia, aflata pe malul Marii Mediterane). A fost intemnitat in timpul…

- Romanul se imprumuta copios. De aproape orice. De la canuța de ulei prin vecini, de la freze și atitudini, de la Sarbatori cu caracter religios și celebrari ale lacomiei consumiste, pana la bani, banuți, banișori. Ne lipsește intotdeauna ceva și absența ne intristeaza, ne strica oarecum planurile și…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a afirmat, joi seara, 30 noiembrie, in judetul Maramures, ca Legea pensiilor este sustenabila, punctand ca „exista bani de pensii„. „Noi am facut o lege buna, sustenabila. Impactul bugetar suplimentar este de 0,6%, se lucreaza la Legea…

- Mititeii, una dintre cele mai delicioase modalitați de preparare a carnii, reprezinta un pericol serios, daca facem exces, a explicat prof. dr. Vlad Ciurea, la un post TV. Practic, ar trebui sa mancam de cel mult 3 ori pe an.„De la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie intreg organismul…

- Suntem in perioada Black Friday, cand toata lumea e in cautare de reduceri la fel de fel de articole. Doar ca acum sunt in prim plan și infractorii. Asta mai ales ca realizarea cumparaturilor on-line a devenit din ce in ce mai ușoara, tot mai mulți cumparatori orientandu-se spre acest tip de comerț…

- Peste 2,5 milioane de romani au primit 250 de lei pe cardurile sociale. Banii pot fi folosiți pentru o masa calda sau alimente Cardurile sociale pe care le dețin 2, 5 milioane de romani au fost alimentate. Este vorba despre cardurile sociale care se alimenteaza regulat cu 250 de lei, la doua luni. …

- CEC Bank a lansat o noua funcționalitate in cadrul aplicației de Mobile Banking – CEC app – clienții pot sa-și emita singuri, fara costuri și drumuri la banca, carduri virtuale pentru toate tipurile de card de debit. “Continuam procesul de modernizare a CEC Bank și extindem posibilitatea emiterii…

- In ultimii ani, sustin psihologii si psihiatrii, tot mai multi romani ajung sa aiba nevoie de ajutor de specialitate din cauza depresiei si a anxietatii. Desi o problema tot mai acuta a societatii, aceasta afectiune nu este tratata, de multe ori, cu seriozitate.