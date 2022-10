Sfarsit de saptamana imbracat in noua piese noi Saptamana se incheie cu noua lansari Kontor, care au ca scop principal sa ne dea energia de care avem nevoie, cat și acea stare de spirit care ne poate ajuta sa profitam la maximum de tot ce are de oferit weekendul care este fix dupa colț. Fiecare piesa in parte poate oferi ascultatorilor o noua perspectiva asupra vieții, prin prisma ritmurilor energice și diverse și al versurilor care transmit povești. Diveoffice lanseaza „Liar”, o piesa plina de emoție, dar care poate transmite și energie prin ritmurile vibrante. Vocea puternica reușește sa completeze peisajul și sa ofere ascultatorilor acea… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana incepe cu multa energie pozitiva prin intermediul a șapte piese noi, semnate de artiștii Kontor. In fond, o saptamana buna se cunoaște inca de luni, așa ca aceste piese reprezinta un prim pas intr-o noua aventura. Prima piesa din acest nou top cu noutați muzicale este „Happy Day”, așa ca nici…

- Saptamana incepe cu multa energie pozitiva prin intermediul a șapte piese fresh, venite de peste mari și țari, direct din portofoliul artiștilor Kontor. Cu o vitalitate specifica, dar și cu o capacitate innascuta de a spune povești, artiștii din aceasta saptamana ne duc pe drumuri pe care n-am mai fost.…

- Cantecul „Face It Alone” a fost inregistrat initial in timpul sesiunilor pe care trupa Queen le-a organizat in 1988 pentru albumul „The Miracle”, insa, in cele din urma, s-a numarat printre piesele care nu au fost incluse pe acel material discografic.Piesa a fost redescoperita atunci cand echipa de…

- Trupa Queen a lansat joi un cantec insolit pe care apare vocea lui Freddie Mercury, iar aceasta piesa, redescoperita abia de curand, reprezinta prima inregistrare originala cu regretatul solist britanic care ajunge pe piata dupa o pauza de peste opt ani, informeaza Reuters . Cantecul „Face It Alone”…

- Saptamana incepe cu noi piese care sunt gata sa intre in playlisturile noastre, pentru un strop de noutate și un gram de energie care sa paveze drumul pe care mergem. Astfel, artiștii Kontor lanseaza din nou piese care transmit energie, povești și care ne permit sa punem pauza la tot ce inseamna responsabilitați,…

- Intr-o saptamana a contrastelor, in care ne luam la revedere de la vara și imbrațisam un nou inceput, KYANU, DJ Gollum, Empyre One, Neptunica și Corona lanseaza doua piese care sa faca aceasta schimbare mai ușor de gestionat. Doua piese pline de energie transforma acest sfarșit de saptamana intr-o adevarata…

- Amedeo a lansat vineri, 26 august, o noua piesa care promite sa se plimbe dupa noi peste tot pe unde mergem, fie ca o auzim la radio, fie ca o avem in playlist. De aceasta data, Amedeo colaboreaza cu Horace pentru „Lego”, o piesa cat un drum construit spre liniștea pe care o cautam. „Lego” a aparut…

- Roxen, artista cu unul dintre cele mai recognoscibile voci din Romania, lanseaza astazi noul single „Biggest Idiot”. Dupa ce piese precum „UFO”, „Money Money” sau „Amnsesia” au reușit sa adune zeci de milioane de stream-uri de peste tot din Europa, noul single al artistei este pregatit sa urmeze aceiași…