- O brasoveanca, al carei copil a fost ucis la Revolutia din 1989, si-a dat foc in Poiana Brasov, de Ziua Eroilor, primele informatii privind acest caz fiind comunicate abia vineri de organele de ancheta penala la solicitarea presei.

- Un barbat a murit și o femeie a fost grav ranita, marți dimineața, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost izbit de un tren, la o trecere cu cale ferata din județul Harghita. Un accident grav s-a produs in localitatea Racu, din județul Harghita, cand un autoturism care traversa o cale ferata…

- Un elev de 14 ani din Botoșani a venit la școala cu un pistol. Cazul a fost semnalat poliției chiar de catre directorul instituției de invațamant. Potrivit poliției, pistolul era de jucarie, iar elevul nu l-a folosit pentru a amenința pe cineva. Polițiștii fac cercetari in acest caz. Se pare ca dupa…

- Romanii care au gazduit refugiați ucraineni, prin programul „50/20”, iși primesc banii pe primele trei luni din an. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța, vineri, ca incepe plata sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu hrana și cazarea cetatenilor straini sau apatrizilor aflați…

- O femeie din Ucraina a produs, joi dupa-amiaza, un grav accident in localitatea Varfu Campului, din județul Botoșani. In urma accidentului șase persoane au fost ranite. O ucaineanca in varsta de 41 de ani, a intrat cu mașina, pe care o conducea, intr-o alta masina condusa de un barbat de 36 de ani,…

- Sfarșit cumplit pentru un barbat de 92 de ani. Acesta a murit dupa ce o mașina l-a lovit pe o centura de langa Budapesta. Șoferul a fugit de la locul accidentului, iar trupul victimei a fost lovit in continuare de alți șoferi grabiți. Romanul a murit pe centura M0 din jurul Budapestei. Barbatul calatorea…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in drum spre Poiana Brasov. ”In jurul orei 02.45, politistii Biroului Rutier Brasov au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Calea Poienii din municipiul Brasov, ar fi avut loc un accident rutier…

- Situație disperata pe Drumul European 85, care face legatura intre București și Roman. Sute de mașini au fost blocate in nameți. Unul dintre romanii, care a stat ore intregi in mașina, susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a fost anunțat ca nu se mai poate circula dupa ce drumul era blocat…