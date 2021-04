Sfântul sărbătorit azi și rugăciunea specială a zilei Calendarul ortodox ne arata ca anual, la aceasta data, este praznuit un sfant foarte important pentru creștinatate. Este vorba despre Sfantul Martin Marturisitorul, cunoscut ca papa al Romei, dupa cum spune calendarul ortodox. Un sfant de care este „legata” o anumita rugaciune. Sinaxarul ii informeaza pe creștini cu privire la viața Sfantului Martin Marturisitorul și anume ca acesta a trait in timpul domniei imparatului Constantin, cel poreclit Pogonat, adica barbosul. Mai apoi, imparatul l-a adus de la Roma in Capitala, cu sila. Pentru ca domnitorul era intr-un gand cu eresul monotelitilor, acesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

