Sfânta Maria Mică: ce nume sunt sărbătorite în 8 septembrie. Cui spunem La Mulți Ani de ziua Nașterii Maicii Domnului Sfanta Maria Mica: ce nume sunt sarbatorite in 8 septembrie. Cui spunem La Mulți Ani de ziua Nașterii Maicii Domnului Conform Calendarului Creștin Ortodox 2023, Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului se sarbatorește pe 8 septembrie. Aproximativ 2,2 milioane de romani iși serbeaza onomastica in 8 septembrie, de Sfanta Maria Mica. Dintre aceștia, in jur de 1,8 milioane de persoane sunt femei. Cele mai multe poarta numele Maria (circa 1.400.000), aproximativ 270.000 se numesc […] Citește Sfanta Maria Mica: ce nume sunt sarbatorite in 8 septembrie. Cui spunem La Mulți Ani de ziua Nașterii… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Sfanta Maria Mica. Semnificațiile sarbatorii din 8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului. Ce nu ar fi bine sa faci In 8 septembrie, credincioșii ortodocși sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului. Cunoscuta și ca Sfanta Maria mica, sarbatoarea este prima cea mai importanta din Anul bisericesc ce a inceput…

