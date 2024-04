Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, a scris marți dimineața, intr-o postare pe o rețea sociala ca nu va renunța sa duca batalia pentru a caștiga un mandat și aprecizat ca retragerea medicului Catalin Cirstoiu este un ,,blat politic prin care PSD și PNL il susține pe Nicușor…

- In legendele și istoriile creștine, Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruința, este unul dintre cei mai cunoscuți și venerați sfinți. Viața și moartea lui sunt asociate cu acte de curaj, credința și sacrificiu. Conform tradiției creștine, povestea martiriului Sfantului Gheorghe este una…

- Praznuit in fiecare an pe 23 aprilie, Sfantul Mare Mucenic Gheorghe purtatorul de biruința este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai poporului roman. Este cunoscut in tradiția populara și ca San-George sau Sangeorz – patronul naturii inverzite, al vegetației, al vitelor și al oilor. In tradiția populara…

- Mesaje si urari de Sfantul Gheorghe. Crestinii il sarbatoresc pe 23 aprilie pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta. Peste 900.000 de romani, care poarta numele de Gheorghe, Gheorghita, Georgiana, George sau Georgeta si alte nume derivate isi serbeaza ziua numelui astazi. Cu aceasta…

- SARBATOARE … 23 aprilie este ziua cand il praznuim pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe. Pe icoana Sfantului Gheorghe vedem biruinta acestuia asupra raului, o lupta nu numai pentru sine insusi, ci pentru toata omenirea. Sfantul Gheorghe este reprezentat sub chipul unui cavaler fara de frica care lupta cu…

- Nume sarbatorite de Sfantul Gheorghe 2024 • Nume derivate de la Gheorghe • Cui ii spunem ”la mulți ani” de Sf. Gheorghe | cugirinfo.ro Peste 900.000 de romani iși serbeaza onomastica, in 23 aprilie, cu ocazia Sfantului Gheorghe. Sfantul Mare Mucenic s-a nascut in Capadocia intr-o familie creștina și…

- Romani care isi sarbatoresc onomastica – Nume care se sarbatoresc de Sfantul Gheorghe 2024 | alba iulia info.ro Peste 900.000 de romani iși serbeaza onomastica, in 23 aprilie, cu ocazia Sfantului Gheorghe. Sfantul Mare Mucenic s-a nascut in Capadocia intr-o familie creștina și a trait in timpul domniei…

- Intr-o intervenție directa la Antena 3, Cristian Popescu Piedone, candidatul pentru funcția de primar al Primariei Municipiului București, a vorbit despre strategia sa de campanie, subliniind prezența icoanei Sfantului Gheorghe și determinarea de a continua lupta electorala. Intrebat despre prezența…