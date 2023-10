Stiri pe aceeasi tema

- SPIRITUAL… La marea sarbatoare a Sfintei Cuvioase Paracheva, unde au participat zeci de mii pelerini din toate colțurile țarii, in Catedrala Mitropolitana din Iași au rasunat și vocile deosebite ale membrilor Grupului Plasaltic „Sfanta Mare Mucenița Chiriachi”, aparținand Catedralei Episcopale a Hușilor.…

- De luna viitoare, micile afaceri din județ pot cere finanțari nerambursabile de 50.000-200.000 euro. Banii primiți pot fi investiți in ateliere auto, in construcții sau hoteluri, dar și in IT, contabilitate sau cabinete medicale. Microintreprinderile din Bacau, dar și din restul județelor incluse in…

- Chiar daca pelerinajul la racla Sfintei Cuvioase Parascheva nu a inceput oficial, foarte mulți romani au inceput sa soseasca, deja, la Catedrala Mitropolitana din Iași. Ca in fiecare an, sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva reprezinta un important punct de reper pentru credincioșii din intreaga țara.…

- Duminica, intr-un eveniment sportiv de excepție, tineri pasionați de tenis din intreaga regiune s-au adunat la Bacau pentru a participa la prestigiosul turneu CUPA CHALLENGE, care face parte din circuitul Tenis10FRT. Competiția a adunat la start copii din Bacau, Buhuși, Comanești, Moinești, Roman, Botoșani,…

- Spiritul „bacovist” al generației ʼ78 Ma numesc Valentin Girțu și am absolvit Liceul „George Bacovia” in anul 1978, ca șef de promoție. Sunt doctor in fizica din 1990 și am participat cu lucrari științifice la numeroase Conferințe de fizica la invitația unor universitați de prestigiu din țara (București,…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bacau au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada iulie 2020 – august 2022, un barbat…

- Peste 150 de studenți care studiaza medicina la facultațile din Iași, București, Tg. Mureș sau Cluj, au ales sa faca stagiului de practica la Spitalul Județean de Urgența Bacau sub indrumarea profesioniștilor din toate specializarile medicale și chirurgicale. Practica medicala intrunește o serie de…

- Luni seara, pe Heliportul Spitalului Județean de Urgența Bacau, a fost realizata cu succes o alta misiune aeromedicala. O pacienta in varsta de 67 ani, diagnosticata cu Sindrom Coronarian Acut, a fost adusa cu ambulanța din Comanești și transferata cu elicopterul SMURD la Iași pentru o intervenție chirurgicala…