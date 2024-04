Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un spectacol impresionant desfașurat in acest weekend, alpiniștii membri ai Gruparii de Jandarmi Mobila “Alexandru cel Bun” Bacau, au demonstrat abilitați remarcabile intr-o coborare in rapel de la etajul XVIII al celei mai inalte cladiri, oferind publicului imagini memorabile ce par desprinse…

- Intr-un eveniment deosebit desfașurat in ziua de 15 martie, credincioșii Parohiei Harja din județul Iași au fost martorii unei ceremonii deosebite in cadrul careia IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a daruit veșmantul Sfintei Cuvioase Parascheva comunitații locale. Sub indrumarea preacucernicilor…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași și Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Balga” din Cluj-Napoca), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare și a promovat-o…

- Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi au salvat viata unei fetite de trei ani care s-a prezentat la unitatea medicala in stare grava, diagnosticata cu o tumoare foarte mare pentru varsta ei, de 8 centimetri in diametru. Interventia chirurgicala a fost mai complicata decat in mod normal si…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași și Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Balga” din Cluj-Napoca), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare și a promovat-o…

- O pagina falsa de Facebook, care incearca sa para a fi pagina oficiala a Aerostar SA din Bacau, a creat confuzie printre utilizatorii rețelei sociale, anunțand evenimente inexistente, inclusiv o zi a porților deschise la Iași pe 9 martie. Pagina in cauza, care folosește logoul Aerostar, a fost inițial…

- In aceasta saptamana au inceput lucrarile spectaculoase la nodul rutier de tip turbion de la intersecția autostrazilor A7 și A8, situat in zona Pașcani – Sodomeni, județul Iași. Imaginile aeriene surprind eforturile ample ale constructorilor in cadrul proiectului Autostrazii A7, Bacau – Pașcani (Lot…

- Doua fetițe in varsta de 3 și 4 ani au fost transportate in stare grava la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria” din Iași cu elicopterul SMURD, dupa ce mama lor le-a spalat pe cap cu o soluție necunoscuta. Coordonatorul SMURD Iași, prof.dr Diana Cimpoeșu, a confirmat ca una dintre fetițe se afla in coma,…