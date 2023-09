Rusia l-a convocat luni pe ambasadorul Bulgariei la Moscova, Atanas Krastin, pentru a-i transmite un protest in legatura cu expulzarea de catre guvernul bulgar a trei preoti din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse de la Sofia, inclusiv pe seful acesteia, arhimandritul Vasian, in timp ce Sfantul Sinod bulgar a propus sa se ocupe de intretinerea acestei biserici care a fost inchisa in urma expulzarilor, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

Ministerul rus de Externe semnaleaza intr-un comunicat ca l-a avertizat pe ambasadorul bulgar ca urmatorul "act provocator" al autoritatilor bulgare sub "directivele…