- Jason Momoa se afla in Italia la filmarile pentru „Fast X” și s-a fotografitat in Capela Sixtina, deși acest lucru este interzis. Ulterior, și-a cerut scuze pentru gestul sau, potrivit Fox News.

- Ana, fosta concurenta a sezonului 4 din Mireasa, i-a transmis soțului sau un mesaj de-a dreptul emoționant cu ocazia zilei de naștere. Iata ce a publicat pe contul de Instagram și cum a reacționat Alexandru.

- Mihaela Buzarnescu (33 de ani, 123 WTA) a postat un mesaj pe Instagram, in care vorba despre greutațile pe care un sportiv le are in timpul carierei. Jucatoarea de tenis a vorbit și despre problemele sale de sanatate, dezvaluind ca are nevoie de injecții pentru a putea intra pe teren, și a avut un mesaj…

- Nicole Cherry este una dintre cele mai indragite vedete de la noi și, deși este inca o proaspata mamica, artista este intr o forma excelenta. Ea a cantat in deschiderea concertului Maluma de la București și a reușit sa creeze o atmosfera incendiara iar apoi le-a mulțumit fanilor pe Instagram.

- Simona Gherghe a vorbit cu emoție in glas despre situația actuala din Ucraina. Prezentatoarea de la Mireasa le-a marturisit fanilor de pe Instagram ca este profund marcata, dupa ce a vazut imaginile cutremuratoare cu masacrul de la Bucha.

- Cunoscutul actor american Will Smith a transmis, in noaptea de luni spre marți, ca atitudinea sa a fost „inacceptabila și de neiertat” dupa ce l-a lovit pe Chris Rock din cauza unei glume la adresa soției sale, Jada Pinkett Smith, cerandu-i scuze prezentatorului, relateaza BBC . ”Glumele pe seama mea…

- Andreea Banica nu s-a mai putut abține și a rabufnit in mediul online, asta imediat dupa ce a vazut cozile interminabile de la benzinariile din toata țara. Revoltata, artista a transmis un mesaj destul de dur autoritaților și chiar a filmat traficul din București odata cu scumpirea brusca a carburantului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat vineri un videoclip pe contul sau oficial de Instagram, dupa ce oficiali de la Moscova au acuzat ca Zelenski ar fi parasit Ucraina și s-ar ascunde in Polonia. Varianta aceasta a fost susținuta chiar de președintele Dumei ruse, Vyaceslav Volodin pe canalul…