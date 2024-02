Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit joi de papa Francisc, in cadrul vizitei de lucru pe care o face in Italia. Marcel Ciolacu i-a mulțumit papei pentru sprijinul acordat comunitaților romanești din Italia și din intreaga Europa.

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit de Papa Francisc la Vatican. Intalnirea a durat aproximativ 25 de minute. Suveranul Pontif i-a oferit premierului roman un basorelief din bronz intitulat „Ospitalitate”, volumele documentelor papale, Mesajul pentru Pace din acest an, cartea despre Statio Orbis…

- Premierul Marcel Ciolacu este primit in audiența de Papa Francisc, la Vatican, in dimineața zilei de joi, 15 februarie 2024. Dupa intalnirea cu Suveranul Pontif, premierul Romaniei are programata o intrevedere cu cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin. In convorbirile cu Suveranul Pontif și cu…

- Premierul Marcel Ciolacu va efectua, miercuri si joi, o vizita de lucru in Italia, unde va participa la cea de-a treia sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Italiei, organizata la 13 ani dupa precedentul summit interguvernamental. Marcel Ciolacu va avea convorbiri cu premierul italian Georgia Meloni…

- Premierul Marcel Ciolacu va efectua, in perioada 14-15 februarie, o vizita de lucru la Roma, unde va participa la cea de-a treia sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Italiei, organizata la 13 ani dupa precedentul summit interguvernamental. Seful Executivului va avea convorbiri cu prim-ministrul Republicii…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu , a facut parte, vineri, din delegația guvernamentala condusa de premierul Marcel Ciolacu la Șantierul Naval Constanța. Șantierul Naval Constanța este pe primul loc in Europa și pe locul 3 in lume la construcția de tancuri petroliere și…

- Premierul Marcel Ciolacu, ministrul Muncii, Simona Bucura - Oprescu, si cel al Finantelor, Marcel Bolos, ocupa primele locuri in topul vizibilitatii membrilor Guvernului pe luna noiembrie, ministrul Muncii inregistrand un salt de pe locul 11. Si ministrul Mediului, Mircea Fechet, si cel al Proiectelor…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu,a venit cu un mesaj de mulțumire pentru toți cei care au deszapezit și curațat drumurile și au ajutat oamenii in ultimele 24 de ore. Șeful statului moldovean susține ca este recunoscatoare tuturor celor care ieri, 26 noiembrie, pe parcursul zilei și al intregii…