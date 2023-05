Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 31 martie 2023, frații Andrew și Tristan Tate se afla in arest la domiciliu. „Adevarul” a intrat in exclusivitate in posesia motivarii instanței legat de aceasta masura indulgenta. Arestul expira la finele lui mai.

- "Din pacate, coruptia este inca o problema majora in tara noastra si afecteaza negativ dezvoltarea sociala si economica. Cu toate acestea, sunt convins ca putem schimba aceasta situatie prin angajamentul nostru ferm impotriva coruptiei si prin faptul ca ne unim fortele pentru a lupta impotriva acesteia.…

- Patiserii vor scoate pe piata aproximativ 6 milioane de cozonaci in perioada Sarbatorilor Pascale . Oferta de cozonaci din perioada Sarbatorilor Pascale va fi de aproximativ 6 milioane in acest an, mai mica decat cea din perioada Craciunului cand sunt mai multe zile de sarbatoare, iar din aceasta cantitate…

- Dupa ce Andrew și Tristan Tate au fost eliberați și au ajuns acasa, in vila din București, mama celor doi a avut o prima reacție. Eileen le este alaturi celor doi și a ținut sa le mulțumeasca tuturor celor care i-au sprijinit pe milionari.

- Dupa ce, in urma cu o seara, Andrew și Tristan Tate au fost eliberați, cei doi milionari britanici au fost verificați de polițiști. Cel care a discutat cu oamenii legii este Andrew, surprins in fața vilei sale de lux din București.

- Numele lui a fost pe buzele tututor, asta dupa ce s-a considerat ca el ar fi fost complicele fraților Tate. Vlad Obu, mana dreapta a lui Andrew și Tristan Tate a oferit un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars. Acesta a precizat cum a ajuns sa ii cunoasca oe cei doi frați care se afla și acum…

- Regele Charles al III-lea și soția lui, Camilla, au ajuns in Germania, in urma cu puțin timp. Este prima lor vizita in strainatate, in calitate de suveran și regina consoarta. Cei doi fost primiți cu onoruri militare de presedintele german.