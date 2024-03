Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele zile din februarie vor aduce valori termice maxime de 19 - 20 de grade in unele regiuni, iar temperaturile vor ramane ridicate si in urmatoarea luna, in timp ce precipitatiile vor fi mai consistente dupa data de 6 martie, se arata in prognoza publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Cerul va fi temporar noros și vor fi ploi slabe pe arii restranse in Oltenia, Muntenia, Transilvania și Moldova și izolat in rest, cu o probabilitatea mai mare in Crișana și Maramureș. Trecator, pe crestele montane vor fi posibile precipitații slabe mixte. Vantul va sufla slab și moderat, pe spații…

- Meteorologii au actualizat prognoza pentu acest weekend. Astfel, chiar daca temperaturile au mai scazut in aceasta perioada, vremea ramane in continuare calda in sud-estul țarii. Sunt anunțate, totuși, ploi slabe in Dobrogea, sudul Moldovei și in estul Munteniei și lapovița la munte. Potrivit Administrației…

- Un produs de pe vremea comunismului, nelipsit in zi de sarbatoare, a 'reinviat'. Cat costa acum in magazineUn produs de pe vremea comunismului care era atunci la mare cautare a devenit azi o afacere de succes. Romanii arata ca nu au renuntat nici acum la acest produs pe care il consumau inainte de…

- Romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa plece spre Bulgaria sunt atentionati de Ministerul de Externe ca in tara vecina sunt in vigoare in weekend avertizari cu codul portocaliu si galben pentru vreme severa. Va ninge abundent pe intreg teritoriul tarii si vantul va bate puternic. Ministerul Roman…

- Urmeaza un nou episod puternic de iarna. Ciclon polar peste Romania Se racește semnificativ in jumatatea de nord a țarii, unde vor fi precipitații mixte. In schimb, in sudul țarii va ploua și vor fi temperaturi de pana la 15 grade. Informarea este valabila de vineri, 19 ianuarie 2024, pana sambata dupa-amiaza.…

- ANM atenționeaza ca, in județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași va ninge moderat cantitativ și se va depune strat de zapada, local de peste 10-15 cm. In cursul nopții de duminica spre luni (7/8 ianuarie) și in prima parte a zilei de luni (8 ianuarie) in jumatatea sudica a Moldovei, in cea…

- Opt persoane au fost ucise și una este data disparuta in Australia dupa furtunile puternice care s-au abatut asupra estului țarii in timpul sarbatorilor de Craciun.Zeci de mii de proprietați sunt in continuare fara curent electric, transmite Reuters. Vremea salbatica a lovit statele Victoria,…