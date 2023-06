Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, l-a invitat miercuri pe papa Francisc sa efectueze o vizita in tara sa, in cursul unei conversatii telefonice care s-a concentrat si pe conflictul din Ucraina, relateaza AFP, citat de Agerpres."Tocmai am vorbit la telefon cu papa Francisc. L-am felicitat…

- A fost lansata o Petiție publica pentru introducerea testarii legumelor in piețeApelul a fost lansat de senatorul Vlad Pufu. El a inceput o adevarata campanie publica pentru testarea legumelor in piețe dupa descoperirea unor adevarate bombe pentru sanatatea publica: CITESTE SI Zelenski explica…

- Echipa de fotbal FC Sevilla a castigat Liga Europa (Europa League), invingand, in finala disputata pe Puskas Arena din Budapesta, AS Roma, scor 5-2, in urma loviturilor de departajare. Pentru Sevilla este al saptelea triumf in a doua competitie continentala intercluburi, potrivit News.ro.

- Sevilla - Roma, meci contand pentru finala editiei 2022-2023 din Liga Europa, este programat, miercuri, 31 mai, de la ora 22:00, pe Puskas Arena din Budapesta, si va fi tramsmis in direct de Pro Arena.

- Ungaria nu a aprobat alocarea unei noi tranșe de asistența militara pentru Ucraina, in valoare de 500 de milioane de euro, din Fondul European pentru Pace (EPF), a declarat marți un purtator de cuvant al guvernului de la Budapesta, potrivit Reuters. Fondul European pentru Pace a fost inființat in 2021,…

- Razboi in Ucraina, ziua 444: Mai multe explozii s-au produs in orașul Lugansk din estul Ucrainei, care este ocupat de forțele ruse și este un centru important pentru așa-numita "operațiune militara speciala" a Moscovei.

- Rușii au lansat 60 de drone kamikaze asupra Kievului, iar alte regiuni au fost vizate prin rachete, inclusiv Odesa. In timpul atacului, un depozit al Crucii Roșii din Odesa, despre care rușii au pretins ca ar fi al forțelor ucrainene, a fost distrus, cauzand pierderi importante in ajutoarele umanitare.…

- UPDATE 00.00 - Procurorul general al Ucrainei Andrii Kostin și grefierul Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga, Peter Lewis, au semnat un acord privind deschiderea unui birou CPI in Ucraina pe 23 martie, relateaza Kyiv Independent.„Acesta este doar inceputul, dar unul bun”, a spus Kostin. „Sunt…