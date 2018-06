Stiri pe aceeasi tema

- Japonia pregateste o intalnire intre premierul Shinzo Abe si liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa summitul americano-nord-coreean de marti, potrivit mai multor publicatii japoneze, relateaza AFP conform News.ro . Tokyo, surprins de intensul balet diplomatic din ultimele luni si in mare masura ramas…

- Manevrele militare dintre Statele Unite ale Americii (SUA) si Coreea de Sud, precum si prezenta de trupe americane pe teritoriul sud-coreean au un rol vital pentru securitatea regionala, a declarat miercuri ministrul japonez al apararii, Itsunori Onodera, dupa anuntul presedintelui Donald Trump privind…

- Seulul a indicat luni ca supravegheaza schimbarile intervenite la varful armatei nord-coreene, dupa ce au aparut informatii potrivit carora Phenianul ar fi inlocuit trei ofiteri de cel mai inalt rang inainte de summitul istoric cu SUA, informeaza AFP, preia Agerpres.Potrivit presei, remanierile…

- Un oficial de la Seul a explicat ce ar putea primi Coreea de Nord in schimbul denuclearizarii regimului de la Phenian. „Detaliile vor trebui elaborate la masa negocierilor. Insa, in general, vom vorbi despre un pachet cuprinzator al denuclearizarii in schimbul asigurarii securitații regimului…

- „Cred, mai ales, ca ar trebui sa se reia dialogul dintre Japonia si Coreea de Nord", a declarat Moon intr-un interviu acordat ziarului japonez Yomiuri, citat de news.ro. „Daca se vor normaliza relatiile dintre Japonia si Coreea de Nord, acest lucru ar contribui la pacea si securitatea din…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari ca va ajuta Tokyo sa-i readuca in tara pe cetatenii japonezi rapiti in anii '70 si '80 de Coreea de Nord, intr-o conferinta de presa comuna, in Florida, cu premierul japonez Shinzo Abe, scrie AFP, conform news.ro.”Vom lucra foarte dur cu privire…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri, in cursul unei conferinte de presa organizate in comun cu premierul japonez, Shinzo Abe, in Florida, ca va ajuta Tokyo sa repatrieze cetatenii japonezi rapiti de Coreea de Nord in anii 1970 si 1980, relateaza AFP. "Vom actiona foarte dur in privinta…

