Transocean Barents și-a asigurat un nou contact cu OMV Petrom pentru forarea in apele adanci ale Marii Negre. Transocean Ltd. a anunțat un contract de minim 540 de zile pentru Transocean Barents cu OMV Petrom SA in platoul continental romanesc al Marii Negre. Programul este de așteptat sa inceapa in primul trimestru al anului 2025 și este evaluat al 251 milioane de dolari, excluzand compensarea completa pentru mobilizare și o taxa de demobilizare. Pentru fiecare zi de peste 540 de zile, inclusiv cele doua perioade de opțiune, tariful zilnic de funcționare va fi de 480.000 USD. Transocean este…