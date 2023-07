Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost ranite dupa ciocnirea intre o autoutilitara si un autoturism. Cinci dintre acestea au ajuns la spital in urma accidentului care a avut loc joi pe Drumul National 71, intre Targoviste si Sinaia. Din cauza accidentului, circulatia se desfasoara restrictionat. Accidentul a avut loc…

- In urma manifestarii fenomenelor meteorologice prognozate, echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovița au acționat pentru evacuarea apei din 20 de gospodarii in localitațile I.L. Caragiale, Sacuieni, Gura Ocniței, Gheboaia, Dobra, Razvad, Marcesti. De asemenea s-a intervenit pentru…

- In saptamana 14 – 20 iunie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sub coordonarea Direcției Rutiere, au desfașurat acțiunea ,,Alcohol & Drugs”, organizata la nivel național. Acțiunea s-a desfașurat in conformitate cu Programul Operațiunilor Europene 2023 al…

- Pe bulevardul Libertații din municipiul Targoviște și in parcul din orașul Gaești, Ziua Internaționala a Copilului a fost sarbatorita printr-un eveniment plin de distracție și siguranța, organizat de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița. Cei mici au descoperit tainele…

- Nr.153 din 8 mai 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din perioada 5 7 mai 2023 Politia municipiului Buzau a desfasurat actiuni preventive in zone comerciale. In zilele de sambata si duminica, 6 7 mai a.c., politisti de la Birourile de Ordine Publica, Politiei de Proximitate si Rutier…

- Un autoturism s a rasturnat in cursul noptii in Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu intersectie cu strada Nicolae Filimon, informeaza autoritatile Accidentul s a produs in jurul orei 02.21, iar la fata locului s au deplasat echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii…

- Ninsoarea puternica a afectat activitatea la Aeroportul Internațional din Iasi in cursul diminetii de miercuri, astfel ca decolarea mai multor avioane este intarziata cu pana la doua ore, relateaza HotNews.ro.Afectate de aceasta situație sunt zborurile catre Paris, Londra, Roma si Barcelona, care ar…

- Prefectul Radu Roca a convocat in aceasta dimineața o intalnire cu reprezentanții fermierilor din județ legata de protestul anunțat in județul Satu Mare pentru vineri 7 aprilie. La intalnirea cu reprezentanții fermierilor au mai luat parte reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare,…