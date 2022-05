Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Ofensiva Rusiei in regiunea Donbas din estul Ucrainei „si-a pierdut avantul si este mult intarziata”, a afirmat duminica dimineata serviciul de informatii militare al Regatului Unit, transmite Reuters. „In conditiile actuale, este putin probabil ca Rusia sa-si accelereze semnificativ ritmul de…

- Ofensiva Rusiei in regiunea Donbas din estul Ucrainei ”si-a pierdut avantul si este mult intarziata”, declarat duminica dimineata serviciul de informatii militare al Regatului Unit, transmite Reuters. „In conditiile actuale, este putin probabil ca Rusia sa-si accelereze semnificativ ritmul de avansare…

- Un fost comandant al forțelor separatiste pro-ruse din estul Ucrainei il acuza pe ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, de „neglijența criminala” din cauza modului in care a gestionat razboiul din Ucraina, relateaza Reuters . „Il acuz direct pe Serghei Șoigu de, cel puțin, neglijența criminala”,…

- Ofensiva Rusiei in Ucraina pare a fi in impas, dupa ce tentativa de a cuceri rapid marile orașe a eșuat. Nici macar la Mariupol, orașul atacat de aproape doua luni, nu au incetat luptele. In schimb, un general rus a anunțat unul dintre obiectivele „celei de a doua faze” a razboiului. Obiectivul ar fi…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca urmatoarea faza a „campaniei militare” a Rusiei in Ucraina a inceput. Aceasta este centrata pe „eliberarea completa” a regiunilor proruse Donetk si Lugansk, transmite EFE.„Operatiunea in estul Ucrainei are ca obiectiv, asa cum s-a anuntat deja,…

- Rusia incearca sa imparta Ucraina in doua parti, pentru a crea in partea de est o zona extinsa controlata de Moscova, dupa ce aceasta a esuat in incercarea de a cuceri intreaga tara, a sustinut duminica seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GURMO), Kirilo Budanov, relateaza agentiile…

- Un bloc de locuințe din capitala Ucrainei, Kiev, a fost lovit de un obuz al armatei ruse, cladirea de noua etaje fiind cuprinsa de flacari. Potrivit ultimelor informații furnizate de Serviciul de Urgența al Ucrainei, atacul s-a soldat cu doi morți și trei raniți care au fost transportați la spital.…

- Uniunea Europeana a cerut centrului sau de sateliți din Madrid sa transmita Ucrainei informații detaliate despre mișcarile forțelor militare ruse, a anunțat luni seara șeful diplomației europene, Josep Borrell, citat de Reuters. El a anunțat ca statele UE sunt determinate sa ajute Ucraina in razboiul…