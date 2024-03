Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile germane de informații susțin ca Rusia ar putea lansa un atac impotriva NATO incepand cu 2026, dezvaluie Business Insider. Analiza agențiilor germane de informații sugereaza ca Rusia se pregatește pentru un conflict pe scara larga cu Occidentul. Analiza serviciilor de informații germane…

- Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat miercuri ca Rusia se pregateste pentru un „lung conflict cu Occidentul” si a cerut sporirea cheltuielilor militare si mai multa coordonare in domeniul apararii europene, relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-un interviu dat publicitatii…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia este pregatita din punct de vedere tehnic pentru un razboi nuclear, iar daca SUA trimite trupe in Ucraina – Moscova va considera acest lucru o “escaladare semnificativa”. “Din punct de vedere tehnico-militar, suntem cu siguranța pregatiți.…

- Serviciul de informatii externe (SVR) al regimului lui Vladimir Putin a acuzat luni Statele Unite ca incearca sa se amestece in alegerile prezidentiale din Rusia si a afirmat ca Washingtonul are chiar planuri de a lansa un atac cibernetic asupra sistemului de vot online, relateaza Reuters, informeaza…

- Vladimir Putin a vorbit doua ore si sase minute, depasindu-si precedentul record, din 2018, care era de o ora si 55 de minute. El si-a incheiat discursul exprimandu-si increderea ca „Rusia va fi victorioasa”.

- Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina, Kirilo Budanov, considera ca separatiștii de la Tiraspol nu ar planifica sa solicite liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, anexarea Transnistriei la Federația Rusa, informeaza The Kyiv Independent preluat de stiripesurse.md…

- Razboi in Ucraina. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, ca este „o chestiune de viata si de moarte” pentru Rusia „ceea ce se intampla” in Ucraina, in timp ce Occidentul nu urmareste decat „sa-si imbunatateasca (pozitia) tactica”, relateaza…

- Rusia se pregatește de o confruntare militara cu Occidentul pe parcursul urmatorului deceniu și ar putea sa fie impiedicata doar de o creștere a capacitații de lupta a Europei, a transmis, marți, Serviciul de Informații Straine al Estoniei, conform Reuters.