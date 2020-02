Serviciile americane sustin ca Huawei asculta in secret telecomunicatiile de mai bine de 10 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa semnarea ”fazei intai” a acordului cu China si a acordului dintre Statele Unite, Mexic si Canada, noile fronturi al razboiului comercial al Statelor Unite se indreapta catre Europa, Marea Britanie si blocajul in relatiile cu Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), relateaza CNBC.

- Statele Unite organizeaza un zbor charter duminica pentru a aduce inapoi in tara cetatenii si diplomatii americani din orasul chinez Wuhan, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat sambata Wall Street Journal (WSJ), citat de Reuters.Avionul, cu aproximativ 230 de persoane, va transporta diplomati…

- Iranul îmbogațește mai mult uraniu acum decât o facea înainte de acordul nuclear semnat cu marile puteri ale lumii în 2015, a declarat joi președintele iranian Hassan Rouhani, într-un discurs televizat, potrivit Reuters. ”Îmbogațim mai mult uraniu decât…

- Gigantul chinez Huawei a primit de la statul chinez ajutoare de stat, subvenții și reduceri de taxe in valoare de cel puțin 75 de miliarde de dolari, echivalentul a 67 de miliarde de euro de-a lungul anilor, potrivit unei analize realizate de catre ziarul american Wall Street Journal.Datorita ajutoarelor…

- Consilierul american pentru securitate nationala Robert O’Brien a avertizat Marea Britanie in legatura cu riscul care ar fi implicat de folosirea echipamentelor Huawei Technologies in retelele 5G, a relatat Financial Times, citata de Reuters.

- Consilierul american pentru securitate nationala Robert O’Brien a avertizat Marea Britanie in legatura cu riscul care ar fi implicat de folosirea echipamentelor Huawei Technologies in retelele 5G, a relatat Financial Times, citata de Reuters.

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, Robert O'Brien, a cerut din nou guvernului de la Berlin sa nu incheie contracte cu compania chineza Huawei pentru retelele 5G si, in virtutea ''rolului de lider mondial'' al Germaniei, aceasta tara sa-si…