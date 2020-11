Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova a raportat, duminica, doua focare noi de coronavirus. Unul a fost localizat la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Ploiești și celalalt la un centru pentru persoane cu handicap din subordinea DGASPC, unde peste 100 de persoane au fost testate pozitiv. Conform…

- Ca și in anii precedenți, persoanele cu venituri mici vor putea primi subvenții la incalzire si in aceasta iarna. Pentru perioada din noiembrie pana in martie, locuitorii cu venituri mici din Sfantu Gheorghe pot solicita subvenții pentru incalzire. Cererile trebuie depuse pana la 20 noiembrie la sediul…

- Primaria Sfantu Gheorghe si mai multe institutii din subordinea acesteia vor fi inchise luni pentru dezinfectie, dupa ce mai multi angajati au fost diagnosticati cu COVID-19. Reprezentantii Primariei informeaza, intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES, ca programul de lucru va fi reluat marti. „Dupa…

- In ultimii ani, Primaria Sfantu Gheorghe a investit sume considerabile in modernizarea si dotarea scolilor, gradinitelor si creselor din oras Cu doar cateva zile inainte de inceperea noului an scolar, conducerea Primariei Sfantu Gheorghe a prezentat un scurt bilant al investitiilor facute in institutiile…

- O companie norvegiana care fabrica macarale maritime a concesionat un hectar de teren in Parcul Industrial de la Sfantu Gheorghe, informeaza autoritatile locale. Potrivit reprezentantilor Primariei Sfantu Gheorghe, investitia, in valoare de 3 milioane de euro, urmeaza a fi realizata in doi ani si va…

- Ziarul Unirea Primaria Alba Iulia incepe distribuția maștilor de protecție. Categoriile beneficiare, program și acte necesare pentru ridicarea acestora Incepe distribuția de maști de protecție pentru familiile beneficiare ale ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei, pensionarii sistemului…

- Direcția de Asistența Sociala a municipiului Sfantu Gheorghe, impreuna cu Fundația Creștina Diakonia și Serviciul de Ajutor Maltez, au depus un dosar de cerere de finanțare pentru obținerea unui grant de un milion de euro, la Ministerul Fondurilor Europene. Finanțarea este destinata sa sprijine copiii…

- Incepand de joi, 20 august pana vineri, 4 septembrie, Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Sibiu primeste cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniti din familii cu o situatie materiala dificila, in cuantum de 500 de lei/copil/an scolar, in conformitate…