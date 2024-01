Service-ul auto VAG Autocenter, anunț de angajare Service-ul auto VAG Autocenter din Galbinași se afla in cautarea de noi colegi. Reprezentanții firmei angajeaza, in condiții avantajoase, tinichigiu auto – montator/demontator și mecanic auto. Salariul oferit este atractiv, iar pentru angajații care fac naveta se ofera decontarea transportului. Programul de lucru este de luni pana vineri. Mai multe relații pot fi obținute la … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai vine cu vești extrem de important pentru pensionari. Ce se mai intampla cu pensiile in 2024 și ce trebuie sa știe aceștia? Ministerul Muncii a anunțat ca in acest an nu s-a schimbat impozitarea pensiilor contributive, ci doar a celor de serviciu, unde a fost introdusa impozitarea graduala…

- Avand in vedere faptul ca numarul donatorilor de sange a crescut zilnic, depașind capacitatea de recoltare, prelucrare, testare și stocare, Centrul de Transfuzie Sanguina Alba va lua, incepand cu data de 8 ianuarie 2024, urmatoarele masuri: -pentru grupele de sange la care stocurile sunt mari, CTS…

- Reprezentanții companiei Eltrans au transmis programul de circulație al autobuzelor in perioada 24 decembrie 2023 – 3 ianuarie 2023.

- Reprezentantii CT BUS pun in atentia calatorilor programul de weekend pe 30.11 si 01.12. Autobuzele vor circula conform programului de weekend, interval orar 05:45 23:00, in zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie, transmit reprezentantii CT BUS. Amintim ca, Autobuzele liniilor 101, 101M, 5 40 si 13 circula…

- ANUNT CONCURS MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE FAMILIE DURATA NEDETERMINATA - SAJ NEAMT ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST PERIOADA DETERMINATA - SAJ NEAMT The post Concursuri de angajare la Serviciul de Ambulanța Neamț appeared first on Stiri Neamt .

- Reprezentanții CAR Invațamant Buzau aduc la cunoștința clienților ca, incepand cu data de 20 noiembrie 2023, sediul din incinta Palatului Copiilor Buzau a intrat in renovare, activitatea fiind mutata la doar cateva zeci de metri distanța. Inceputul acestei saptamani i-a gasit pe angajații CAR Invațamant…

- Aeroportul Internațional Timișoara angajeaza agent de curațenie cladiri și mijloace de transport. Oferim: salariu, tichete de masa conform legislației in vigoare, asigurare medicala privata, tichete transport. Cautam: o persoana muncitoare, organizata, serioasa. Așteptam persoanele interesate sa trimita…

- Start-up-urile și companiile mici, cu maximum 50 de angajați, au inceput toamna cu 21.000 de joburi noi scoase in piața pentru candidații aflați in cautarea unui loc de munca. De la inceputul anului și pana acum, 131.000 de joburi noi au fost postate de companiile mici și nou inființate. Domeniile in…