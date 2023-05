Stiri pe aceeasi tema

- Platforma video TikTok din China a atacat in instanta decizia statului american Montana de a interzice aplicatia pe teritoriul statului, informeaza Rador.TikTok sustine ca interdictia incalca Primul Amendament din Constitutia Statelor Unite, pentru ca elimina un forum al libertatii de exprimare.…

- Echipa AC Monza a invins in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Sassuolo, gratie unui gol marcat in timpul aditional, vineri seara, in primul meci al etapei a 36-a a campionatului de fotbal al Italiei, potrivit Agerpres.Sassuolo a deschis scorul in prelungirile primei reprize, in urma unui penalty…

- Formatia Empoli a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Bologna, intr-un meci din etapa a 33-a a campionatului Italiei, in care Razvan Marin a reusit doua assisturi, informeaza news.ro.Marin, titular la gazde, a pasat decisiv pentru Akpa Akpro ‘45+1 si Cambiaghi ’68. Celalalt…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a ajuns la 100 de meciuri in campionatul Italiei si duminica, intr-un mesaj postat pe Facebook, a afirmat ca si-a atins acest obiectiv datorita ajutorului si sprijinului colegilor sai, antrenorilor si fanilor de la Cagliari si Empoli. "100 de meciuri in Serie A pentru Cagliari…

- Ciprian Tatarușanu (37 de ani), portarul campioanei Italiei, AC Milan, va pleca de la gruparea de pe San Siro la finalul acestei stagiuni, cand ii expira contractul. Fostul portar al echipei naționale s-ar afla pe lista celor de la Empoli, acolo unde ar urma sa devina coleg cu mijlocașul Razvan Marin,…

- Razvan Marin (26 de ani) a primit nota 6 in Gazzetta dello Sport, prestația lui fiind aprciata de cotidianul roz dupa AC Milan - Empoli, scor 0-0. Jucatorul lui Empoli, inlocuit in minutul 78, este al șaptelea „tricolor” care atinge 100 de meciuri jucate in eilta Italiei dupa Ștefan Radu, Mutu, Chivu,…

- Echipa italiana Empoli, cu Razvan Marin titular, a invins luni, pe teren propriu, formatia Lecce, in etapa a 28-a din Serie A.Empoli s-a impus prin golul lui Caputo, din penalti, in minutul 62. Razvan Marin a fost integralist la gazde, primind un cartonas galben, conform News.ro. Fii la curent…