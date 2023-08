Stiri pe aceeasi tema

- George Pușcaș (27 de ani) nu ar mai intra in planurile antrenorului Gilardino, dupa venirea lui Retegui, și a primit o oferta de a juca la Bari. Gazzetta del Mezzogiorno scrie ca echipa din sudul Italiei are nevoie urgenta de un atacant. Vești mai puțin bune pentru George Pușcaș. ...

- Echipa italiana Genoa a pierdut sambata, pe teren propriu, scor 1-4, in fata formatiei AC Fiorentina, intr-un meci din etapa intai a Serie A. Inter Milano a dispus cu 2-0 de Monza, informeaza news.ro.Fundasul roman Radu Dragusin a fost integralist la Genoa in disputa cu AC Fiorentina, de pe teren…

- Genoa a inceput sezonul cu o victorie care a calificat-o in „16-imile” Cupei Italiei, 4-3 cu Modena, echipa de Serie B. Radu Dragușin (21 de ani) a fost integralist la „grifoni”, dar prestația stoperului roman nu s-a ridicat la cel mai inalt nivel. Genoa a deschis scorul inca din secunda 30, prin Mateo…

- Florin Raducioiu se declara fanul fundașului central Radu Dragușin (21 de ani). Legitimat la Genoa, echipa care a promovat in Serie A, și internațional de seniori, Radu Dragușin a fost laudat de fostul mare internațional, care l-a comparat cu olandezul Virgil Van Dijk, capitanul lui Liverpool. ...

- George Pușcaș (27 de ani) nu va mai juca titular in sezonul viitor, dupa ce Grifonul genovez l-a cumparat pe Mateo Retegui (24 de ani) de la Boca Juniors, investind 13,5 milioane de euro inclusiv bonusuri, plus 20% dintr-o eventuala vanzare. George Pușcaș a primit o veste proasta. Șansele sale de a…

- Milan, dupa Napoli. Doua forțe din Serie A vor sa obțina de la Genoa o opțiune de a-l cumpara pe Radu Dragușin (21 de ani), așteptand sa-l vada jucand și in Serie A cu „Grifonul” roș-albastru. La doar 21 de ani, Radu Dragușin a atras deja atenția cluburilor importante din Italia. Juventus l-a vandut…

- Evoluțiile excelente la Genoa l-au impus pe Radu Dragușin in Italia. Campioana Napoli l-ar vrea pe stoperul in varsta de 21 de ani. Sunt doua variante: imprumut acum și transfer definitiv in vara viitoare sau opțiune directa pentru 2024. Dupa un sezon foarte bun in Serie B, cu 38 de meciuri, patru goluri…

- Atacantul roman George Pușcaș (27 de ani), care a terminat sezonul regulat pe locul secund in Serie B, a fost transferat definitiv de Genoa, cu 4 milioane de euro, de la Reading, echipa cazuta in liga a treia engleza. George Pușcaș a revenit in Serie A dupa cinci sezoane de la ultima experiența avuta…