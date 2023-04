Stiri pe aceeasi tema

- Mașina lui Ciro Immobile a fost distrusa duminica de un tramvai, iar atacantul echipei Lazio Roma a aflat acum cat va lipsi de pe terenul de fotbal in urma accidentului rutier in care a fost implicat.

- Echipa italiana AS Roma a invins duminica seara, pe teren propriu, formatia Udinese, scor 3-0, intr-un meci din etapa a 30-a din Serie A, scrie news.ro.Echipa lui Jose Mourinho s-a impus fara multe probleme in fata lui Udinese. Edoardo Bove a deschis scorul in minutul 37, Lorenzo Pellegrini a facut…

- Echipa italiana Salernitana a incheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Inter Milano. Gazdele au egalat in minutul 90.In meciul de la Salerno, Inter a deschis scorul pe Stadio Arechi. Era minutul 6 cand Robin Gosens l-a invins pe Ochoa, insa portarul mexican a devent,…

- Echipa italiana Empoli a pierdut vineri, in deplasare, scor 1-2, meciul disputat in compania formatiei Atalanta Bergamo, in Serie A. Mijlocasul roman al lui Empoli, Razvan Marin, a fost doar rezerva. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Echipa de fotbal SSC Napoli a mai facut un pas catre titlul de campioana a Italiei in acest sezon, invingand pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia Atalanta Bergamo, sambata seara, in etapa a 26-a din Serie A, potrivit Agerpres.Georgianul Hvicia Kvarathelia a deschis scorul in repriza secunda…

- Echipa italiana Napoli a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-0, pe Atalanta Bergamo, intr-un meci al etapei a 26-a din Serie A. Empoli, echipa lui Razvan Marin, a fost invinsa pe teren propriu de Udinese, scor 1-0, potrivit news.ro.Napoli, liderul solitar din Serie A, a trecut prin ceva emotii…

- Formatia Juventus a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Salernitana, in etapa a XXI-a a campionatului Italiei. Golurile au fost marcate de Vladovic (26 -penalti, 47) si Kostic (45), informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…