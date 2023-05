Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Italiei va juca contra celor de la Spezia cu o echipa cu destule rezerve, antrenorul Stefano Pioli sperand in recuperarea unor titulari pentru returul cu Inter de marți, din semifinalele Ligii Campionilor. Intr-o perioada in care lupta pe doua fronturi, pentru un loc in finala Ligii Campionilor…

- Meciul AC Milan - Inter 0-2, in turul semifinalelor Champions League, a fost un adevarat izvor de glume pentru suporteri. AC Milan a gazduit prima manșa a semifinalelor, dar s-a vazut invinsa de marea rivala. Inter a rezolvat meciul rapid, cu doua goluri inscrise in minutele 8, respectiv 11, iar rossonerii…

- Rade Krunic, in varsta de 29 de ani, a oferit un moment reprobabil in meciul dintre AC Milan și Inter, din semifinalele UEFA Champions League. In minutul 75, la un corner al lui Inter, bosniacul l-a ținut in marcaj pe Alessandro Bastoni de 24 de ani și a recurs la o manevra din lupte pentru a-l bloca,…

- Echipa italiana AS Roma a incheiat la egalitate sambata, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia AC Milan, intr-un meci contand pentru etapa a 32-a din Serie A. Golurile au fost inscrise la singurele suturi pe poarta ale partidei, dupa minutul 90.Prima repriza a meciului de pe Olimpico s-a incheiat…

- Fabio Capello (76 de ani), fost antrenor la echipe precum AC Milan, Juventus, Real Madrid sau AS Roma, a laudat prestația echipelor italiene din acest sezon de cupe europene. Serie A are doua echipe in semifinalele Champions League(Inter și AC Milan), doua in semifinalele Europa League (Juventus și…

- Venita cu un moral bun dupa victoria cu Napoli din sferturile Ligii Campionilor, AC Milan nu a reușit sa se impuna in deplasarea de la Bologna (1-1) și a plecat cu un singur punct de pe Renato Dall'Ara.

- Ciprian Tatarușanu (37 de ani), portarul lui Milan, a pastrat poarta intacta la meciul cu Monza, din Serie A. Campionii Italiei au caștigat cu 1-0. Este al treilea meci consecutiv fara gol primit de Tatarușanu, in Serie A și Champions League. Au trecut 353 de minute de la ultimul gol incasat de Ciprian,…

- S-a aflat ce nota a primit Ciprian Tatarusanu dupa AC Milan – Tottenham, scor 1-0, din mansa tur a optimilor de finala ale UEFA Champions League. Titularizat de Stefano Pioli, portarul roman de 37 de ani a fost printre remarcatii confruntarii de pe San Siro. Criticat in startul acestui an pentru evolutiile…