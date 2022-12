Stiri pe aceeasi tema

- Serialul „Wednesday” a doborat recordul Netflix. A avut peste 341 de milioane de ore de vizionare in toata lumea de-a lungul primei saptamani de difuzare. Primul sezon al seriei, filmat integral in mai multe locații din Romania, a fost atat de apreciat incat regizorul a anuntat deja și sezonul al doilea. Potrivit…

- Dupa succesul serialului Wednesday, filmat integral in Romania, NETFLIX o proclama pe Jenna Ortega cea mai populara actrița de pe celebra platforma de streaming. Filmul lui Tim Burton a avut cel mai bun debut din istoria NETFLIX pentru o serie in limba engleza. In prima saptamana de la lansare, ministeria…

- Mai mulți actori care joaca in serialul „Wednesday”, lansat pe 23 noiembrie de Netflix și filmat in Romania, au descris intr-un interviu pentru HotNews experiențele pe care le-au trait in țara noastra in timpul filmarilor. Jenna Ortega, actrița care o interpreteaza pe Wednesday Addams, personaj pincipal,…

- „Cand ne-am dat seama, in toamna trecuta, ca Rusia planuieste o invazie la scara mare a Ucrainei, am crescut prezenta in regiunea Marii Negre. Am fost si eu la baza Mihail Kogalniceanu din Romania, cred ca in luna februarie, si am vazut cum SUA si aliatii au adus mai multe trupe. Acum, Franta conduce…

- Primul și, momentan, singurul serial de televiziune regizat de Tim Burton, „Wednesday”, lansat in aceasta saptamana pe Netflix, a fost filmat și in Romania. Mai multe locații din București, Bușteni, Sinaia, folosite la filmari, au ieșit in evidența pentru publicul din țara.

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a scazut și in octombrie, pentru a doua luna la rand. Prețul este la mai puțin de jumatate fața de acum doua luni și ajunge foarte aproape de nivelul de acum un an. In octombrie 2022, prețul mediu de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU)…

- Romania, Polonia și celelalte țari de pe flancul estic al NATO considera atacurile rusești asupra orașelor din Ucraina drept crime de razboi, relateaza Reuters. Intr-o declaratie difuzata de presedintia poloneza, liderii celor 11 state – membrele formatului „Bucuresti 9” (Bulgaria, Republica Ceha, Estonia,…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari, sambata, ca Romania are cantitatile necesare de gaz, iar tara noastra nu va suferi din lipsa acestuia in iarna 2022 – 2023, potrivit Agerpres. Seful Executivului s-a aflat sambata la Sofia, unde a participat la evenimentul de lansare a exploatarii comerciale…