Serialul Stăpânul Inelelor va fi difuzat din 2 septembrie 2022 Serialul „Stapanul Inelelor”, avand drept punct de plecare saga fantastica a lui J.R.R. Tolkien, va fi difuzat in intreaga lume incepand din 2 septembrie 2022, a anuntat luni Amazon, care spera ca acesta sa rivalizeze cu „Urzeala Tronurilor”, informeaza AFP. Amazon, care a dobandit in 2017 drepturile pentru a realiza un serial dupa „Stapanul Inelelor”, pentru o suma estimata la 250 de milioane de dolari, a precizat intr-un comunicat ca filmarea primului sezon (a fost) finalizata astazi (luni) in Noua Zeelanda. Cu o actiune plasata in Pamantul de Mijloc si prezentand cateva personaje emblematice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

