- 46 de picturi, desene si gravuri semnate Picasso si zeci de lucrari semnate de artisti romani contemporani, influentati de opera celei mai importante figuri a artei moderne, pot fi vizionate, incepand din 27 septembrie, la expozitia organizata la Muzeul de Arta Recenta Bucuresti. „Din 27 septembrie…

- Incepand de joi, 08 iunie 2023, in muzeele din cadrul Complexului NaționalMuzeal Curtea Domneasca Targoviște, in scopul protejarii patrimoniului muzeal, se vor efectua ample acțiuni de dezinsecție și deratizare. Astfel, muzeele vor fi inchise cate o zi, pe rand, dupa cum urmeaza: Joi, 08.06.2023 Casa-Atelier…

- FINAL DE STAGIUNE … „Muzica nu este, cum crede atata lume, numai visare si distractie. E munca, munca grea, dar si imens de binecuvantata” spunea George Enescu la inceputurile carierei sale. Muzeul „Vasile Parvan” are deosebita bucurie de a continua intalnirile cu membrii Fundatiei Culturale „Remember…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, are deosebita placere de a anunța ca, in perioada 1 iunie – 27 august 2023, Muzeul de Arta din Targoviște va gazdui expoziția „Pictura plus pictura egal pictura”, semnata de Marin Mihai Horea și Mihai Sarbulescu. …

- Pragul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” a fost trecut de 14.937 vizitatori, dintre care cei mai mulți, 4692, au vizitat Secțiile de Arheologie – Istorie, Etnografie. Alți 2092 bacauani au vizitat Casa Memoriala “George Bacovia”. La Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” s-a inregistrat…

- Muzeul de Etnografie „Vergu Manaila” pregatește, pentru buzoienii care ii vor trece pragul in „Noaptea Muzeelor”, expoziția „Oamenii satelor”. Ea va fi vernisata sambata, 13 mai, ora 21.00. Despre acest proiect, autoarea Patricia Marina Toma spune ca „a inceput in urma cu șapte ani cu scopul de a documenta…

- Pe data de 18 mai, Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura, alaturi de Uniunea de Creație Interpretativa a Muzicienilor din Romania și Complexul Muzeal Național „Curtea Domneasca” Targoviște organizeaza un Recital de Camera. Astfel, joi, 18 mai, CJ Dambovita va așteapta la Muzeul…

- O școala sateasca din Comanești, județul Bacau, care dateaza de la inceputul secolului XX, a fost demontata și mutata, acum 17 ani, in muzeul Etnografic Golești-Argeș. Conceput ca un sat romanesc de secolul al XIX-lea, și deschis in 1966, muzeul din Argeș, aflat la doar 10 kilometri de Pitești, adapostește…