"Vizita oficiala a ministrului de Externe rus Serghei Lavrov in Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) va avea lor la 31 mai", a anuntat ministerul intr-un comunicat.



Moscova a anuntat saptamana trecuta ca o astfel de vizita este prevazuta, insa fara a preciza data.



Serghei Lavrov a primit in aprilie, la Moscova, o vizita inedita a sefului diplomatiei nord-coreene Ri Yong Ho, la finalul careia Rusia i-a cerut comunitatii internationale sa acorde "garantii ferme" Phenianului in schimbul denuclearizarii.



Cu acea ocazie, Lavrov a anuntat ca a acceptat o invitatie…