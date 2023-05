Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams este din nou insarcinata. Castigatoarea a 23 de turnee de Grand Slam a anuntat ca ea si sotul ei, Alexis Ohanian, isi maresc familia la Gala Met de luni seara. Williams, care s-a retras din tenis dupa US Open de anul trecut, au o fiica, Alexis Olympia Ohanian Jr. nascuta in 2017. "Am…

- Caștigatorul Premiului Nobel pentru Pace in 2021 se arata ingrijorat de cat de departe este dispus Kremlinul sa mearga in confruntarea sa cu Occidentul, scrie BBC. „Doua generații au trait fara amenințarea unui razboi nuclear”, spune Muratov. „Dar aceasta perioada s-a terminat.” „Va apasa Putin butonul…

- DEZIDERIU Ei bine, iata-ne ajunși la Noul An astral, sau Revelion astral, sau echinocțiu, sau cum vreți voi sa ii mai ziceți acestui moment festiv. Incepe zodia Berbec, incepe sa creasca nivelul de energie, chiar daca zilele suntem cam leșinați, wait for it, we will get there. Nu cred ca mai trebuie…

- Petrolul rusesc continua sa ajunga la cumparatorii din intreaga lume. Dar chiar si cei care isi petrec zilele urmarind miscarile navelor peste oceane cu greu reusesc sa afle exact cine il transporta, relateaza CNN. Pe masura ce sanctiunile occidentale impotriva Rusiei s-au intensificat in urma invaziei…

- Lumea nu este suficient de pregatita pentru a face fata dezastrelor, fie ca este vorba despre cutremure, inundatii sau furtuni, la care guvernele reactioneaza de cele mai multe ori doar dupa producerea lor, se arata intr-un raport publicat marti care face apel la regandirea gestionarii riscurilor, relateaza…

- Și presa internaționala a remarcat, joi, atitudinea președintelui Klaus Iohannis care a fost surprins, chiar și in imaginile transmise oficial de Administrația Prezidențiala, razand cu gura pana la urechi sau zambindu-le larg liderilor europeni prezenți la reuniunea extraordinara a Consiliului European…