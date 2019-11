Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul din Radauți, Bogdan Loghin, a fost exclus din PSD. Un motiv e ca a lipsit de la ultima vizita a Vioricai Dancila in Suceava, a carei candidatura la prezidențiale nu o susține, pentru ca nu-l reprezinta. „Excluderea mea a intervenit in urma numeroaselor disensiuni intre mine și domnul primar…

- Ministrul afacerilor externe, Ramona-Nicole Manescu, a deschis astazi, 17 octombrie 2019, a doua zi a reuniunii Bucharest Forum care a avut loc la Bucuresti. Tema principala a dezbaterilor din acest an, reunite sub titlul West Meets East: Furthering in Times of Volatility and Disruption, a vizat dinamica…

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a revizuit in crestere, cu o treapta, ratingul pentru datoria pe termen lung a Serbiei, de la "BB" la "BB plus", perspectiva asociata fiind stabila, transmite Bloomberg preluata de agerpres. Calificativul "BB plus" este cu o treapta sub nivelul "recomandat…

- Un incendiu provocat de o mana criminala a mistuit marti casa fostei presedinte a Bancii Centrale a Ucrainei, Valeria Gontareva, care a denuntat un act de teroare, in timp ce Uniunea Europeana si-a exprimat ingrijorarea, relateaza AFP si agentii de presa ucrainene. Amplasata intr-o localitate situata…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a retrogradat, luni, ratingul atribuit producatorului auto american Ford Motor la nivelul "junk", nerecomandat pentru investitii, estimand ca planul de restructurare de 11 miliarde de dolari va duce la diminuarea castigurilor, transmit AP si Bloomberg.…

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial al tenisului masculin, va juca pentru echipa tarii sale în Cupa Davis, ce se va disputa dupa o noua formula între 18 si 24 noiembrie la Madrid, a anuntat luni Federatia sârba de tenis, citata de AFP."Avem o veste formidabila: Novak va participa…

- Este a saptea luna consecutiva in care Romania are cea mai mare inflatie anuala din Uniunea Europeana.Daca in Romania preturile de consum au crescut comparativ cu luna iunie, rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in iulie 2019 pana la 1,4% de la 1,6% in iunie, in timp…

- Arad. Sute de familii care si-au construit case in cartierul Europa, de la marginea Aradului, dar apartinand de comuna Vladimirescu, spera ca reteaua de gaz va ajunge si la locuintele lor. Aproximativ 200 de cereri de racordare au fost depuse deja la operatorul retelei de gaze naturale, iar o parte…