Serbia instaurează măsuri drastice! Cetăţenii nu au luat în serios alarma de coronavirus Alexander Vucici a spus ca a fost nevoie de aceste masuri radicale radicale pentru ca populatia nu a raspuns pozitiv si nu a respectat regulile care au fost anuntate duminica, dupa decretarea starii de urgenta. Acesta a cerut populatiei sa fie intelegatori, pentru ca aceste decizii sunt luate pentru a stopa raspandirea coronaviruslui. "Sunt situatii in care doar cele mai drastice masuri pot duce la rezultate bune. Acum traim un asemenea moment. Cer intelegere din partea populatiei tarii”, a spus Vucici. In urma cu cateva zile, Serbia si-a inchis deja frontierele pentru cetatenii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

