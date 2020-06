Stiri pe aceeasi tema

- Ajunsa pe ultimul loc al clasamentului Ligii I de fotbal, Politehnica Iași a inceput sa ia masuri in ceea ce privește jucatorii. Dupa Andrei Radu (24 de ani, fundaș stanga), pe care nu s-a mai mizat din momentul in care nu a vrut sa-și mai prelungeasca contractul, care ii expira pe 30 iunie, antrenorul…

- Ciprian Paraschiv, președintele celor de la Poli Iași, a intrat in stare de urgența, dupa 0-1 cu Academica Clinceni: „Sunt președintele ultimei clasate, trebuie sa-mi vad de clubul meu și nu ma intereseaza ce fac altii. Nu avem timp sa ne «plangem morții»”. Mircea Rednic a pornit cu 4 eșecuri consecutive…

- Mircea Rednic (58 de ani), antrenorul lui Poli Iași, a comentat in stilul caracteristic decizia LPF de a reprograma duelul Dinamo - Sepsi pentru duminica, 21 iunie, ora 17:00. Dinamo a primit „OK-ul” din partea LPF, dupa ce testele pentru coronavirus efectuate ieri au fost negative, insa a refuzat sa…

- FC Viitorul a primit, duminica, la Ovidiu, vizita celor de la Poli Iasi, intr-un duel de foc in play-out-ul Ligii 1. Pe o ploaie torentiala, echipa lui Gheorghe Hagi a deschis scorul in minutul 26, prin Andrei Ciobanu, care a executat o lovitura libera si in urma unei scheme facute alaturi de Gabi Iancu,…

- Antrenorul Politehnicii Iasi, Mircea Rednic (58 de ani), a sustinut astazi o conferinta de presa in care a vorbit despre tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei. Sepsi - Poli Iași și Dinamo - FCSB sunt meciurile care vor decide finalistele Cupei Romaniei din sezonul 2019-2020;Semifinalele vor…

- Antrenorul Mircea Rednic si-a prelungit, joi, contractul cu echipa de fotbal CSM Politehnica Iasi pana la finalul sezonului in curs, suspendat in prezent din cauza pandemiei de coronavirus.Tehnicianul a semnat prelungirea contractului in fata jurnalistilor, cu prilejul unei conferinte de presa in aer…

- Andrei Cristea (36 de ani, atacant) și Cosmin Frasinescu (35, fundaș central) s-au ințeles cu Poli Iași sa ramana pana la ultimul fluier al stagiunii, deși contractele le expira pe 30 iunie. Pentru parafarea actelor, moldovenii au ales un cadru mai puțin formal. Unii dintre cei mai experimentați fotbaliști…

- Moldovenii de la Poli Iași au fost imprumutați de antrenor cu 100.000 de euro, in ianuarie, iar acum, in lipsa altor soluții, va plusa probabil cu 80.000 de euro ca sa rezolve pana la 30 aprilie, data limita, și capitolul financiar al licenței. Președintele Paraschiv l-a abordat deja. O data cu aducerea…