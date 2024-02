Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova o intalnește pe Poli Iași, marți, intr-un meci contand pentru etapa a 28-a din Superliga. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Orangesport 1, Primasport 2 și Digisport 1. Programul complet al etapei #28 FCU Craiova - Poli Iași, live de la 16:15 Pentru statistici, click AICI FCU…

- Echipa FC Hermannstadt a invins vineri, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea FCU Craiova, in primul meci al etapei a 27-a din Superliga. Sibienii sunt pe loc de play-off Gazdele au ratat in minutul 13, prin Silviu Balaure, care a trimis putin pe langa poarta. Portarul gazdelor a avut o interventie…

- FCU Craiova - Dinamo, meci din etapa #24 a Superligii, se disputa vineri de la ora 20:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al etapei FCU Craiova - Dinamo, live de la 20:00 Click AICI pentru live+statistici FCU Craiova - Dinamo,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei a 26-a din Superliga. Runda va incepe pe 16 februarie, cu partida dintre Petrolul Ploiești și Poli Iași, care se va juca de la 17:00. Și se va incheia luni, 19 februarie, cand e programat meciul dintre Universitatea Cluj și FCSB, ora 20:30. Rapid…

- Fostul mare arbitru Ion Craciunescu (73 de ani) este de parere ca FCU Craiova trebuia sa primeasca penalty in infrangerea cu Farul, scor 0-1, in runda #23 din Superliga. FCU Craiova a cerut penalty in minutul 76 al meciului cu Farul, la scorul de 1-0 pentru constanțeni. In minutul 76, Bauza a executat…

- Echipa Farul Constanta a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia FCU Craiova, in debutul etapei a 23-a din Superliga.Farul a inceput partida de la Ovidiu cu ocazia lui Louis Munteanu, din minutul 2, iar in minutul 8 Ronaldo Deaconu a deschis scorul cu un sut de la marginea careului.…

- Superliga a revenit cu prima etapa din 2024, o etapa in care s-au marcat 27 de goluri, iar Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat echipa etapei cu numarul 22. Sepsi a reușit scorul campionatului, 6-0 impotriva lui Poli Iași, Rapid a revenit de la 1-3 cu FCU Craiova și a caștigat, U Cluj a fost…

- Echipa Universitatea Cluj a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-1, formatia FCU Craiova, intr-un meci din etapa a 18-a a Superligii.Gazdele au deschis scorul in minutul 18, prin Ianis Stoica, si au mai avut o ocazie mare in minutul 25, la Daniel Popa. In minutul 38 Compagnucci a centrat si…