Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe incepe cu cea mai buna formula a sa finala Cupei Romaniei la fotbal cu FC Voluntari, joi seara, pe Stadionul Rapid-Giulesti din Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- AFK Csikszereda Miercurea Ciuc a castigat Cupa Romaniei Under 19 la fotbal, joi, 19 mai, pe Stadionul Rapid Giulesti din Capitala, dupa ce a invins o in finala pe ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1 0 1 0 , potrivit site ului Federatiei Romane de Fotbal.Unicul gol al partidei a fost reusit…

- FC Voluntari se pregatește pentru sezonul viitor, iar conducerea clubului din Ilfov a rezolvat doua transferuri importante. Aflata pe locul pe 4 in Liga 1 și in finala Cupei Romaniei, trupa lui Liviu Ciobotariu a rezolvat transferurile lui Octavian Valceanu și Mihai Raduț. ...

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o, cu scorul de 1-0 (0-0), pe Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, intr-o partida disputata chiar pe stadionul „Ion Oblemenco”, contand pentru mansa secunda a semifinalelor. Intalnirea a fost una tensionata,…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in finala Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, in deplasare, in mansa secunda a semifinalelor. Sepsi OSK, victorioasa si pe teren propriu, cu 2-1, s-a impus prin golul…

- FC Voluntari a reusit a doua victorie din 3 etape disputate in play-off. Ricardinho a adus cele trei puncte in minutul 89 al meciului cu Farul, partida care a consemnat accidentarea grava a lui Budescu. Voluntari - Farul s-a terminat 1-0, iar constantenii raman fara victorie si fara gol marcat in primele…

- FC Voluntari a obținut un punct in deplasarea de la FC Argeș, la capatul unei partide care s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. Ilfovenii aveau nevoie de un succes pentru a-și securiza poziția in play-off, dar și așa, in urma remizei, au mai facut un pas important spre indeplinirea obiectivului. Voluntari,…

- Sepsi și CFR se infrunta sambata, de la ora 17:30 intr-un meci contand pentru etapa #28 a Ligii 1. Partida este LiveTEXT pe GSP.ro și transmisa in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport+. Programul complet al etapei #28 din Liga 1 Sepsi - CFR, live de la 17:30 Click AICI pentru Live + statistici…