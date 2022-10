Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 14-a a Superligii de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Denis Ciobotariu (27), fost jucator al echipei clujene. Campioana a egalat pana la pauza, prin fundasul brazilian…

- Sepsi – Farul / foto: Bogdan Balaș Farul Constanța s-a impus in deplasare cu Sepsi, scor 1-0, trupa lui Hagi consolidandu-și astfel primul loc in Superliga. „Marinarii” au ajuns la 30 de puncte, cinci peste rivala Rapid, care s-a incurcat sambata cu Botoșani (1-1). Sepsi nu s-a ales cu nimic in ciuda…

- CSM CSU Oradea a obținut o victorie categorica, scor 97-69 (27-18, 21-13, 21-17, 28-21), in meciul cu CSM Petrolul Ploiești, contand pentru Grupa A din primul tur al Cupei Romaniei la baschet masculin. Partida s-a disputat la Sala Olimpia din Ploiești, care gazduiește turneul grupei.

- Sepsi Sf. Gheorghe a facut scorul campionatului in meciul cu FC Botoșani, scor 7-0, și urca pentru moment pe loc de play-off. Pe arena din Sf. Gheorghe sunt prezenți 2.797 spectatori. Sepsi – FC Botoșani, scor 7-0, bifeaza mai multe recorduri: cea mai clara victorie din istoria clubului covasnean, cea…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), luni, pe Cluj Arena, intr-un meci din etapa a sasea a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost inscris de venezueleanul Mario Rondon (52). Oaspetii au avut si o bara, in min. 88, la sutul lui Radoslav Dimitrov.…

- Operatorul regional Gospodarie Comunala SA anunța ca nu a mai primit nicio sesizare, in ultimele 7 zile, cu privire la problemele legate de calitatea apei potabile in unele localitați din județ, dupa ce, in ultimele saptamani, in mai multe locații din Sfantu Gheorghe au existat probleme legate de…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a terminat al egalitate cu UTA Arad, 0-0, duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal. Ambele echipe si-au creat ocazii de gol, insa niciuna nu a reusit sa marcheze. UTA a jucat din minutul 79 in inferioritate numerica, Mihai Dobrescu fiind…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a fost invinsa cu scorul de 3-1 (2-0) de echipa suedeza Djurgaardens IF, joi seara, pe Arena Sepsi OSK din Sfantu Gheorghe, in prima mansa din turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal. Prima sansa de a marca a apartinut formatiei conduse…