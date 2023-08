Sepsi Sfantu Gheorghe s-a calificat, joi, in play-off-ul Conference League, dupa ce a invins in deplasare echipa kazaha Aktobe, scor 1-0, in mansa secunda a turului trei preliminar. In meciul tur, rezultatul a fost 1-1. Caștigatoarea Cupei Romaniei a jucat bine, iar in prima repriza a ratat trei ocazii prin Ștefanescu și Pavol Safranko. Dupa pauza, Nicolae Paun a șutat pe poarta, dar mingea a fost respinsa in corner. Unicul gol al partidei a fost marcat in minutul 66. Ștefanescu a centrat din corner, iar Nicolae Paun a marcat cu o lovitura de cap. In play-off-ul Conference League, Sepsi va evolua…