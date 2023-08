Stiri pe aceeasi tema

- In data de duminica, la ora locala 18:28, un cutremur cu magnitudinea 3,2 a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau, conform informațiilor publicate de INCDFP. Un seism cu magnitudinea 4,2 a avut loc duminica dimineața (la ora 7:20) in zona seismica Vrancea, la o adancime de 124,2 km. Cutremurul…

- Sepsi Sf. Gheorghe s-a impus joi seara, in deplasare, scor 2-0, in meciul cu echipa bulgara CSKA Sofia, din prima mansa a turului doi preliminar al Conference League. Caștigatoarea Cupei Romaniei a controlat prima repriza a partidei disputate pe Stadionul Bulgarska Armiya. In minutul 29, Cosmin Matei…

- Sepsi joaca de la 20:00 in deplasare cu CSKA Sofia, in prima manșa din turul 2 al preliminariilor Conference League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 3 și DigiSport 3. CSKA Sofia - Sepsi, live de la 20:00 AICI pentru live + statistici CSKA Sofia - Sepsi, echipe probabile: CSKA…

- Viktor Orban se afla in Romania inca de miercuri pentru a participa la ediția din acest an a Universitații de Vara „Tusvanyos” de la Baile Tușnad și a profitat de ocazie sa asiste la partida dintre Sepsi și FCU Craiova. De altfel, nici nu este pentru prima data cand premierul Ungariei vine la un meci…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 3:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 130,9 kilometri in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, marti noaptea, in zona Vrancea, la o adancime de 131.5 km. Seismul s-a produs la ora 01:45:01, in zona seismica Vrancea, Buzau, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Finala Cupei Romaniei la fotbal va avea loc intre Sepsi Sf. Gheorghe si Universitatea Cluj, miercuri, de la ora 20.30, la Sibiu. Meciul va fi arbitrat la centru de Catalin Popa. Acesta va fi ajutat de asistentii Daniel Mitruti si Bogdan Gheorghe. Al patrulea oficial va fi Iulian Dima. Cei doi tehnicieni,…

- Cutremur, sambata dimineața, in Romania. Seismul a avut 4 grade, s-a produs in județul Buzau, in Zona Seismica Vrancea, la o adancime de 141 de kilometri. In ziua de 20 Mai 2023, la ora 10:36:20 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml…