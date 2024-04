Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, potrivit solutiei date la Tribunalul Vaslui, fostul lider al PSD Vaslui nu va avea voie sa ia legatura cu mai multi martori din dosar, printre care se afla si denuntatorul sau, omul de afaceri Emil Savin. Totodata, in cazul in care masura dispusa luni va ramane definitiva, Dumitru Buzatu nu…

- Tribunalul Vaslui a decis, luni, plasarea in arest la domiciliu a fostului lider PSD Dumitru Buzatu, acuzat de luare mita, aflat pana acum in arest la Penitenciarul Vaslui. „In temeiul art. 242 raportat la art. 218, 220 Cod procedura penala, inlocuieste masura arestului preventiv dispus prin Incheierea…

- „(...) Inlocuiește masura arestului preventiv (...) fata de inculpatul Buzatu Dumitru, cu masura arestului la domiciliu. (...) Dispune punerea in libertate a inculpatului Buzatu Dumitru (...), in prezent aflat in arest preventiv la Penitenciarul Vaslui, daca nu este arestat sau retinut in alta cauza…

- Dumitru Buzatu, președintele suspendat al Consiliului Județean Vaslui, a depus o cerere oficiala pentru stramutarea procesului in dosarul in care este acuzat de luare de mita, solicitand transferul cauzei de la Tribunalul Vaslui la Tribunalul Iași. Avocatul sau, Cristian Winzer, a redactat cererea,…

- Tribunalul Vaslui a decis, vineri, prelungirea mandatului de arestare preventiva in cazul fostului lider PSD Dumitru Buzatu, cercetat pentru luare de mita. Masura nu este una definitiva, ea putand fi contestata in termen de 48 de ore. In cazul expertului Radu Judele, cercetat in acelasi dosar pentru…