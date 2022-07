Stiri pe aceeasi tema

- Militiile separatiste proruse din provincia ucraineana Donetk cred ca vor reusi sa preia controlul acesteia pana la sfarsitul anului, a spus luni un reprezentat al separatistilor prorusi, potrivit agentiei EFE. ”Avem un anumit avans, iar in ce priveste viitorul, nu vom da date concrete, dar eliberarea…

- Militiile separatiste proruse din provincia ucraineana Donetk cred ca vor reusi sa preia controlul acesteia pana la sfarsitul anului, a spus luni un reprezentat al separatistilor prorusi, potrivit agentiei EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Britanicul Paul Urey, capturat in aprilie in Ucraina de catre fortele ruse si proruse in timpul unei misiuni umanitare, potrivit rudelor sale, a decedat in detentie la 10 iulie, au anuntat, vineri, autoritatile separatiste, citate de AFP, potrivit Agerpres. „In pofida gravitatii crimelor sale, Paul…

- Britanicul Paul Urey, capturat in aprilie in Ucraina de catre fortele ruse si proruse in timpul unei misiuni umanitare, potrivit rudelor sale, a decedat in detentie la 10 iulie, au anuntat vineri autoritatile separatiste, citate de AFP, potrivit Agerpres.

- Autoritatile autoproclamatei republici populare Donetk (RPD) din estul Ucrainei au anuntat vineri punerea sub acuzare a inca doi combatanti britanici care au luptat alaturi de armata ucraineana impotriva trupelor ruse si au fost luati prizonieri de acestea din urma, in timp ce alti doi combatanti…

- Ucraina face tot posibilul pentru a salva trei cetațeni straini care au fost condamnați la moarte de un tribunal intermediar al rușilor, dupa ce au luptat de partea Kievului și au fost luați prizonieri.

- Separatisti prorusi din estul Ucrainei anunta miercuri ca au obtinut o victorie tactica, prin blocarea unuia dintre cele doua drumuri care conduc in orasul Avdiivka, aflat sub controlul fortelor ucrainene, in apropierea bastionului rebel Donetk, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Separatistii prorusi din Donetk au afirmat vineri ca au cucerit localitatea Liman (Liman), in estul Ucrainei, important nod feroviar care deschide calea spre marile orase Sloviansk si Kramatorsk, informeaza AFP.