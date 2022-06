Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informații ale Ucrainei au surprins conversația a doi soldați separatiști proruși care se plang de condițiile in care lupta: nu sunt suficienți oameni, cei care sunt in tranșee sunt obosiți, ucrainenii ii ataca mereu, iar armata rusa este dotata doar cu vechituri. Ei confirma astfel cea…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei lansatoare de rachete cu o raza de actiune de 80 de kilometri pentru a face fata ofensivei ruse, a anuntat, luni, Ministerul Apararii. Aceste sisteme de lansatoare de rachete multiple (M270 MLRS) vor permite „cresterea semnificativa a capacitatile fortelor ucrainene”,…

- Casa Alba lucreaza pentru a oferi luptatorilor ucraineni rachete antinava avansate pentru a ajuta la infrangerea blocadei navale a Rusiei, pe fondul ingrijorarii ca arme mai puternice, care ar putea scufunda navele de razboi rusesti, ar intensifica conflictul, transmite Reuters. Ucraina nu a facut nici…

- Operatiunile de deminare pe intregul teritoriu ucrainean dupa invazia rusa vor dura intre cinci si zece ani, a declarat Oleh Bondar, seful Departamentului de Deminare Umanitara din cadrul Serviciului Statal de Urgenta al Ucrainei, citat miercuri de agentia locala Ukrinform, relateaza EFE, citata de…

- Fortele Armate ale Ucrainei au compus un cantec despre luptele din satul Ciornobaiivka din regiune Herson, care a fost postat pe canalul oficial de Youtube al Statului Major. Mesajul ucrainenilor pentru ruși este ca „Intreaga Ucraina este un IAD NEGRU pentru inamic”. Ucrainenii au ales aerodromul militar…

- Tancurile si alte vehicule militare ucrainene care au fost avariate in lupta sau au nevoie de service dupa ce au fost depozitate o perioada lunga, vor fi reparate de catre companii cehe din sectorul apararii, a anuntat, marti, Ministerul Apararii ceh, informeaza Reuters. Republica Ceha este printre…

- UPDATE Bilanțul atacului cu rachete rusești asupra garii din Kramatorsk a urcat la 50 de morți, dintre care cinci copii, potrivit Le Figaro. Știrea Inițiala Cel putin 39 de persoane – inclusiv patru copii – au fost ucise in atacul cu racheta, vineri, la Gara din Kramatorsk, in estul Ucrainei, anunta…

